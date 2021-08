"J'ai menti" : le final de votre série inédite est à découvrir ce dimanche

C'est l'heure de découvrir qui se cache derrière le nom Itsas, l'assassin auquel Audrey (Camille Lou) a miraculeusement échappé. Les deux derniers épisodes de J'ai menti vous attendent le dimanche 29 août sur La Une.

En 2003, la vie d'Audrey (Camille Lou) a pris un second tournant dramatique depuis que l'une de ses amies a été tuée par Itsas. Le mensonge de la jeune femme est révélé au public et un déferlement de haine s'abat sur elle et sa famille. En 2019, le témoignage de Patxi fait avancer l'enquête sur le meurtre de Maialen. Mais qui est donc Itsas ? La police arrivera-t-elle à enfin capturer le tueur en série ? La réponse dans les deux derniers épisodes de la série, ce dimanche 29 août sur La Une.