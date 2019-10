J-1 avant la première vidéo de GuiHome vous détend!

Le grand retour de GuiHome vous détend, c'est ce vendredi matin, en exclu, sur Auvio!

Découvrez, dès demain, la première vidéo inédite de GuiHome !

Visiblement, ces quelques mois de discrétion lui ont fait du bien! GuiHome vous détend revient et il est en pleine forme! Fier comme un paon de son nouveau décor, il prépare ses prochaines vidéos aux côtés de son cameraman et preneur de son, qui apparemment, ont quelques soucis de concentration… !

Qu’importe, GuiHome nous revient toutes les semaines, le vendredi matin sur Auvio et le dimanche sur ses réseaux sociaux (facebook & Instagram), il a grandi tout en gardant son âme d’enfant et ça, c’est le plus important !

Rendez-vous demain pour son grand retour ! En attendant, voici un petit avant-goût ...