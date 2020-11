"Invisible": votre nouvelle série belge dès ce dimanche sur La Une !

Et si vous deveniez invisible aux yeux des autres ? Découvrez Invisible, votre nouvelle série fantastique coproduite par la RTBF en huit épisodes à raison de deux épisodes chaque dimanche soir sur La Une, et ce dès ce dimanche 22 novembre à 20h55 ! Invisible raconte comment, sur une dizaine de jours, les habitants de Creux sont confrontés à un phénomène mystérieux : certains d’entre eux deviennent invisibles. Hors des regards, l’invisible peut tout faire sans être vu. Plus personne pour le punir, plus personne pour le complimenter, plus personne pour le juger… Mais est-ce vraiment un avantage ? Certains utilisent leur invisibilité comme un outil de vengeance ou de domination, d’autres le vivent comme un exil. Mais tous se retrouvent face à un choix moral : leur invisibilité est-elle un pouvoir ou un handicap ? Que reste-t-il de notre humanité quand plus personne ne peut nous voir ? Face à l’inimaginable, visibles et invisibles vont tenter, chacun à leur façon, de sauver leur propre monde.

Les défis du tournage liés à l'invisibilité

Les symptômes commencent par l’invisibilité des doigts et des orteils, progressant vers les membres, et se terminant par la tête. Au début, aucun des invisibles ne sait cela des autres. Chacun y réagit différemment. Certains fuient, d’autres deviennent mauvais et abusent de leur nouvelle forme pour espionner les gens, les piller ou se venger des autres. Selon le réalisateur Geoffrey Enthoven : La série ne s’attache pas à expliquer l’invisibilité, mais plutôt l’impact de ne pas être vu par l’autre.

2 images Invisible © KWASSA FILMS - RTBF - PROXIMUS

Il explique que les personnages choisissent souvent de rester invisibles et se promènent nus, car s’ils portaient des vêtements, les autres verraient des habits flotter dans l’air et ils seraient repérés. Le défi supplémentaire lié à la nudité des acteurs était que la série a été tournée en hiver à des températures très basses. Parfois même jusqu’à -6 C°. Les acteurs ont donc dû suivre un entraînement spécial pour faire face au froid, et une infirmière était présente pendant certaines scènes afin de contrôler la température du comédien et de stopper si elle allait en deçà d’un certain seuil. Ensuite, une grammaire visuelle a également été développée afin de pouvoir montrer les émotions des invisibles. Enfin, commencé en novembre 2019, le tournage de la série a dû être interrompu pendant le confinement, moment où la réalité a rejoint la fiction puisque la série parle d'une pandémie qui rend les gens invisibles.

Un décor belge afin de recréer une ville wallonne fictive

La série se passe à Creux, une ville wallonne fictive. Afin de rester fidèle au paysage belge, le tournage a eu lieu dans beaucoup d’endroits différents de la Belgique: Rixensart, Jodoigne, Braine-le-Comte, Bruxelles, … Des décors habituellement peu exploités qu’on ne connaît pas encore dans le paysage audiovisuel belge qui montrent que la Belgique est variée et qu’il n’y a pas que les Ardennes. Découvrez Invisible, votre nouvelle série belge coproduite par la RTBF dès ce dimanche 22 novembre à 20h55 sur La Une et sur Auvio ! Ce programme est également disponible en version sous-titrée et en audiodescription.