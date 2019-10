Inédit : "Les secrets du château" avec Anny Duperey (Une famille formidable)

Anny Duperey, l’héroïne d’Une famille formidable, incarne un personnage influent et haut en couleur aux côtés de Jean-Charles Chagachbanian dans "Les secrets du château", une coproduction RTBF.

Malgré leurs réticences, une Duchesse (Anny Duperey) et un Commandant (Charles Chagachbanian) vont devoir collaborer pour résoudre une affaire de meurtre dans ce téléfilm inédit signé Claire de La Rochefoucauld, à découvrir le dimanche 27 octobre à 20h55 sur La Une.

Un crime sanglant vient d’être commis lors de la fête annuelle donnée au château de La Rochefoucauld situé à quelques kilomètres d’Angoulême. La victime, Cédric de Breuil, était le mari de la comtesse Louise de Breuil. Une comtesse que le commandant Alex Meurisse, nommé sur l’enquête, semble très bien connaître : Louise et Alex ont vécu vingt ans plus tôt une histoire d’amour étouffée par la volonté de la Duchesse Hélène de L’Essile et son mari Thibaut. Les châtelains ne voyaient pas d’un très bon œil leur fille fréquenter le fils de l’intendant du domaine de l’époque. Alex, épaulé par le lieutenant Sarah Slimani, revient donc sur les lieux de son enfance et ne peut masquer une certaine émotion quand il retrouve Louise totalement anéantie. La procureure Balmont annonce à Alex qu’il va devoir collaborer avec Madame la Duchesse, personnage influent et haut en couleur également maire de la petite ville de La Rochefoucauld.