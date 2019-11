"Imitation Game” : Benedict Cumberbatch bouleversant en génie incompris qui a sauvé 14 millions de vies

À l’apogée de sa carrière, Benedict Cumberbach est encore une fois bluffant dans son jeu d’acteur. Toujours proche de son texte, il se fond dans son rôle et ne fait plus qu’un avec Turring. À la sortie du film signé Morten Tyldum, il avait d’ailleurs déclaré au Soir : “J’aime ce personnage, profondément, il me bouleverse. J’avoue, j’ai terminé certaines scènes en larmes en pensant à ce qu’il a enduré. Les médicaments qu’on lui a administrés pour le castrer chimiquement ont touché ses facultés mentales et physiques. Toute l’horreur de l’injustice qu’a subie cet homme extraordinaire, ce héros qui a permis d’écourter la Seconde Guerre mondiale de deux ans et de sauver, comme on l’estime, 14 millions de vies, m’a envahi. Comment en était-on arrivé là ?”