Il semble que c'était hier, mais cela fait déjà 15 ans !

En 2003 ce sont les dix ans de règne d'Albert II, l’'occasion d'un concert avec nos plus grands artistes belges : Annie Cordy, Philippe Lafontaine, Sandra Kim et Toots Thielemans. Ce sont aussi les 50 ans de la rtbf, et pour l’occasion, trois générations de présentateurs du JT défilent sur scène, un moment de pure émotion cathodique. C’est aussi le sacre de Julie Taton en tant que Miss Belgique, mais d’autres " Miss " font parler d’elles cette année-là : Justine Henin et Kim Clijsters.

" Les @llumés.be ", présentés par Jean-Louis Lahaye et " Oh mon bateau " avec à la barre, Patrick Ridremont sont les divertissements que l’on regarde tandis que le groupe Urban Trad obtient une très belle deuxième place à l’Eurovision.