Il n'y a qu'un pas entre Napoléon et Françoiz Breut dans "Alors On Sort ?"

Alors on sort ? - Napoléon - Elles - Yves Paquet (66/261) - 05/04/2021 Au programme : - Exposition : Napoléon, au-delà du mythe, espace Liège Guillemins, jusqu'au 9 janvier 2022, à Partir de 9 € - Bande dessinée : Elles, Editions Lombard, sorti le 26 mars, 12,45€ - Musique : Every Now and Then, Yves Paquet, sorti le 2 avril, 12,99€