I, Tonya ou l'American Dream à tout prix

La vraie Tonya et Margot Robbie qui interprète son rôle à l'écran. - Vivien Killilea/Getty Images for NEON

A sa rencontre avec Jeff Gillooly, Tonya découvre l’amour et plus tard, les coups. Mais Tonya se dit que ce n’est pas trop grave, ils s’aiment et après tout, la violence est la seule forme d’affection qu’elle n’ait jamais connue.

Talentueuse, elle touchera le rêve américain du bout des doigts mais sans jamais l’atteindre. Elle fumait, elle était asthmatique et malgré ses faiblesses physiques, elle était capable de grandes choses mais à partir du moment où on ne dispose pas de soutien, rien ne va. Ce film ne sert pas à redorer son blason ou à donner la vraie version de ce qui s’est passé avec Kerrigan mais bien à apporter des éléments supplémentaires envers une personne bien plus subtile que le portrait que les médias ont dressé à l’époque.

Le réalisateur Craig Gillespie met en scène les incroyables Margot Robbie et Allison Janney, toutes les deux nommées aux Oscars cette année -dans les catégories meilleure actrice et meilleur second rôle féminin- pour leur performance, et habille son film pop d'une bande son géniale (Supertramp, Dire Strait, Fleetwood Mac, Bad Company,...). La vraie Tonya Harding retrouve les spotlights, si chers à son coeur, le temps d'un film...