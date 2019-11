Homothérapies ou la conversion forcée des homosexuelles aux États-Unis

François Mazure propose une investigation au coeur des mouvements qui tentent de contrer l'homosexualité par des thérapies de conversion. En 2019, certaines personnes considèrent encore l'homosexualité comme une maladie. Des mouvements originaires des États-Unis, font appel à la fois au christianisme et à psychanalyse pour justifier des "thérapies de conversion".

Ces réseaux organisés existent aujourd'hui au Canada, en France, en Allemagne, en Pologne, en Suisse, aux États-Unis Royaume-Uni et de nombreux autres pays, avec le soutien des autorités religieuses et la complicité de certains psychologues et psychiatres.

Une enquête de Bernard Nicolas à voir dans Doc shot le jeudi 07 novembre dès 22h50 sur La Une. Rediffusion sur la Trois le 17 novembre à 22h00.