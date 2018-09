"Hitler, l'itinéraire" épisode 2- Jusqu'à la mort- Doc inédit dans "Retour aux sources"

Un Retour aux sources à voir le vendredi 28 septembre 23h10 sur la Une. Rediffusion sur la Trois 29/09 21H00 et 08/10 13h35

Inventif et audacieux dans l'offensive, Hitler ne parvient pas à concevoir une stratégie défensive, notamment sur le front russe. Les défaites de Stalingrad en février 1943, ou encore en Afrique du Nord, en mai 1943, ont de profondes conséquences sur son caractère, et il renonce à toute apparition en public, au désespoir de Goebbels, sur qui retombe tout le poids du maintien de la popularité du régime. De plus en plus taciturne, le Führer ne sort de son silence que pour asséner à son entourage des exposés délirants sur la réorganisation de l'Europe, et il passe l'essentiel de son temps penché sur des cartes d'état-major.

Cette dernière partie sera l’occasion de redéfinir ce qu’était la réalité Hitlérienne face à la désinformation. Combien de jours est-il resté au Berghof, sa maison des Alpes bavaroises – il y passera 25 % de son temps pendant la guerre ? Où allait-il dîner, en compagnie de qui ? Ces six dernières années de guerre ont-elles été aussi intenses que le disent les biographes, au vu des éléments inédits retrouvés par Harald Sandner ?

Nous retournons sur des lieux où Hitler a séjourné de manière officieuse, comme Stalingrad St Florian. Il existe d’étonnantes photographies du dictateur dans l’église, jamais présentées au public. Il y a aussi ces imprécisions sur la visite du Führer à Paris, en juin 1940. Aucun historien ne s’accorde sur une date : certains parlent du 23, d’autres du 28. Sandner a la réponse, prouvée par les documents officieux et officiels. D’autres faits seront abordés, comme les enterrements auquel le Führer n’a jamais participé, des vacances qu’il n’a jamais prises, des rendez-vous secrets avec des industriels de l’armement jamais évoqués...

Le doc sera suivi d'un débat avec Joël Kotek – Historien - Professeur à l’ULB et Magalie Mignot, réalisatrice.