Guillaume et Mathieu, les frères complices!

Guillaume et Mathieu sont les frangins de la compétition. Leur complicité est une force pour la suite de l'aventure.

Tout deux passionnés de vieilles mobylettes, c'est pourtant autour du barbecue, leur deuxième grande passion, qu'ils ont décidé de se réunir.

Les frères ont l'habitude de cuisiner à deux. Pour eux, le barbecue, c'est presque un art de vivre. Ils aiment travailler les bons produits et en faire profiter les autres. Leur préférence va au charbon, mais ils savent improviser quand il le faut et n'hésitent pas à se mettre en danger pour sortir une assiette de qualité.

Le petit plus du duo, la maîtrise de la cuisson mais aussi, les saveurs et techniques brésiliennes. Guillaume a vécu un an au Brésil et s’inspire fortement de ce voyage dans ses préparations culinaires.