Que vient faire GuiHome à la RTBF ?

Ce vendredi 11 octobre, GuiHome vous détend débarque, en exclu, sur Auvio! Découvrez une vidéo inédite, chaque semaine !

Mais où était donc passé GuiHome vous détend ?

Connu en Belgique et ailleurs pour ses vidéos d’humour publiées quotidiennement sur les réseaux sociaux, cela fait maintenant plusieurs mois que le jeune artiste joue la carte de la discrétion. Malgré tout très actif sur Instagram où il n’a cessé d’emmener tout l’été sa communauté dans ses aventures, il se murmure qu’il s’est concentré ces derniers mois sur des projets plus personnels avant d’annoncer son retour artistique. Il en a profité pour créer sa propre agence digitale avec sa soeur et a lancé sa société de cocktails avec son meilleur ami.

Un retour en vidéos comme il en rêvait !

Révélé auprès du grand public grâce à ses capsules web dans lesquelles il se confiait sur des sujets quotidiens ou plus universels, le jeune vidéaste souhaite désormais bousculer ses habitudes. Dans quelques jours, GuiHome proposera à ses abonnés de le retrouver tous les dimanches sur sa chaîne Youtube dans de nouveaux formats vidéo.

La RTBF partenaire principal de son nouveau projet

C’est aux côtés de la RTBF que le jeune youtubeur belge a décidé de vivre sa nouvelle aventure. Afin que tout le monde puisse profiter du contenu, Auvio, la plateforme web de la RTBF, diffusera en exclusivité chaque vendredi matin les vidéos de GuiHome. Les plus impatients ou au contraire, les retardataires pourront donc (re)trouver facilement toutes ses vidéos.

Guillaume a-t-il d’autres idées en tête ? Prépare-t-il d’autres projets avec la chaîne ? Il faudra attendre quelques mois avant de le savoir. Guillaume a grandi et désormais, il aime prendre son temps !

Rendez-vous le vendredi 11 octobre en matinée sur Auvio et le dimanche 13 octobre sur les réseaux sociaux de GuiHome (facebook & Instagram) !