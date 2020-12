Grand Jojo, le monument du folklore belge partage ses émotions musicales dans Label

Label pour… laBel… gique, laBel… musique ! Label, c’est l’occasion pour les artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles de parler émotions, souvenirs, sensations, expériences. En trois minutes, nos artistes préféré.e.s dressent leur playlist phare. Quels sont les morceaux qui ont marqué leur carrière ? Entre confidences et découvertes ; la musique se partage, se vit et se transmet. S'il y en a un qu'on ne présente plus, c'est bien lui. Le seul, l'unique : Le Grand Jojo. Emblème du folklore belge depuis près de 50 ans (sa première chanson est sortie en 1972). Il est connu pour ses innombrables morceaux devenus cultes tels que Chef, un p’tit verre on a soif, Jules César, Viens boire un petit coup à la maison. Mais aussi ses hymnes au football : Anderlecht Champion, E viva Mexico, etc.

Showcase du Grand Jojo - 21/12/2015 Visionnez gratuitement les vidéos du programme Viva for Life en streaming sur Auvio. Voir la vidéo

Le musée du Grand Jojo Casquette vissée sur la tête, sweat à la mode, le Grand Jojo ne fait pas son âge. Et pour cause : il n'arrête jamais ! Les projets se multiplient et ce n'est pas la crise sanitaire qui l'empêchera de faire ce qu'il aime. Comme le dit l'adage, le travail c'est la santé. En mai dernier, Le Grand jojo dévoilait une version spéciale confinement de son célèbre morceau Viens boire un p’tit coup à la maison remixée en Allez reste encore un peu à la maison. Un morceau, comme à son habitude, humoristique, spontanée et rassembleuse. Aussi, il a eu l'honneur d'inaugurer son musée à Boussu-Lez-Walcourt. Le musée Grand Jojo qui retrace sa vie privée et professionnelle et revient sur ses 50 ans de carrière. Le musée dédié au Grand Jojo - Je suis belge, une fois - 13/07/2020 Cyril a fondé un musée dédié au Grand Jojo.

Il était donc inconcevable pour Label de ne pas recevoir le Grand Jojo dans sa machine à remonter le temps. Avec humour, l'artiste nous raconte les souvenirs de sa jeunesse et raconte les morceaux qui ont marqué sa vie. La chanson qui vous décrit le mieux? Olé Olé - Grand Jojo Quelle est la meilleure chanson de Jacques Brel? Ne me quitte pas - Jacques Brel La chanson d’un artiste de la FWB que vous voudriez mettre en avant ? Les filles du bord de mer - Arno La chanson que vous choisiriez pour soutenir l’opération Viva For Life ? What a wonderful world - Louis Armstrong Le morceau qui a marqué votre adolescence ? Fly me to the moon - Frank Sinatra

Label x Grand Jojo - Label - Épisode 12 (12/30) - 20/12/2020 Dans Label, les artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles nous présentent leurs sources d'inspiration et leurs émotions musicales. Label, c'est aussi un incubateur de jeunes talents. Chaque artiste met en lumière une jeune pousse qui lui est chère et nous fait découvrir les talents de demain.