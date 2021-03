"Gloria" : l’adaptation française de "Keeping Faith" avec Cécile Bois

On avait tellement aimé Keeping Faith qu’on l’avait sélectionnée dans notre catalogue Séries Corner l’année passée. Aujourd’hui, on vous propose de découvrir son adaptation française, Gloria, dès le 14 mars sur La Une et Auvio.

Adaptation de la série britannique à succès Keeping Faith (Sous la surface), Gloria est un thriller haletant en six épisodes porté par Cécile Bois. Depuis quelques temps, la star de Candice Renoir se détache de son rôle lumineux et léger pour se tourner vers des productions plus dramatiques telles que Tu vivras ma fille, ou ici, Gloria. À ses côtés, on retrouve les comédien·ne·s Joey Starr, Bernard Le Coq, Barbara Schulz, Lucie Lucas (l'héroïne de Clem), Michaël Cohen (Sam), Nicole Calfan, Malik Zidi, Anne Consigny (Les Revenants) et Amelle Chahbi. Derrière la caméra, c’est le jeune réalisateur Julien Colonna qui est aux commandes, tandis que Jeanne Le Guillou et Bruno Dega (les scénaristes du Tueur du lac) se sont chargés de l’écriture de Gloria.