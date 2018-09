Gilles le Suisse vous donne rdv en Chine pour la rentrée de "7 à la Une"

Les prochains épisodes réservent leur lot de moments insolites à la découverte de ce pays exotique.

Ce samedi 14 septembre, il vous emmènera dans un lieu un peu particulier muni d'une batte de baseball... "A Hong Kong, j'ai découvert un endroit incroyable : une petite pièce avec plein de matériel. On enfile une combinaison et on prend une masse, un marteau, et on peut tout casser."

Et pour l'anecdote, on apprend que "certains viennent avec des photos de leur boss qu’ils collent sur des objets pour les fracasser".

Outre ce défouloir, testez avec Gilles le karaoké en rue ou encore la détente à la "dure" (cf notre photo) !