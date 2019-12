Gérard Depardieu : sa discrète carrière de chanteur aura bientôt 40 ans

Connu pour son côté “bon vivant” et un peu excessif – qui feront d’ailleurs l’objet du documentaire “Depardieu, l’homme sans limite” – Gérard est actif depuis près de 50 ans et est l’un des comédiens les plus prolifiques du cinéma français avec plus de 200 films au compteur.

Mais ce qu’on sait moins, c’est qu’entre ses deux cent et quelques films, Gégé a aussi sorti deux albums, chanté le rock sur scène avec des groupes iconiques et fait de nombreux duos avec les plus grandes stars de l’époque …