Gerald Watelet, dans la franchise et l'émotion!

Sa maman nous a dressé un attachant portrait de l'enfant qu'était Gerald, un garçon timide, mais au caractère déjà bien trempé, dans une famille où tout le monde sait ce qu'il veut et l'affirme bien fort!

Gerald naît à Namur en 1963. Enfant unique, couvé par ses parents, il est de santé fragile et jusqu'à l'âge de 12 ans, il fera des convulsions accompagnées de plus de 40 de fièvre! De quoi rendre ses parents fous d'inquiétude... Car dans la famille de Gerald, on s'aime, et avec un coeur grand comme ça! Mais on se le dit parfois en criant, on est un peu brut de décoffrage! Et il arrive qu'on mette du temps à comprendre les choix et les aspirations des uns et des autres. Ecoutez la réaction de la maman de Gerald quand il lui dit qu'il a décidé faire l'école hôtelière... ou encore quand il lui annonce qu'il aime les garçons...