Garance Thenault (Jugée Coupable) : "Le personnage de Lola m’a habité pendant trois mois"

À l'affiche de "Jugée Coupable", l'actrice française s'est confiée sur les coulisses de la série.

Garance Thenault : La série a commencé à s’écrire il y a deux ans et demi, au sein d’une production pour laquelle je travaillais (Crimes Parfaits). Ils étaient en train d'écrire et ont pensé à moi pour le rôle. Ensuite, je n'en ai plus entendu parler, donc je me suis dit que ça n’allait pas se faire. Et puis un beau jour on m’a appelé pour me dire que le projet allait se faire. On m’a proposé de lire le scénario et si j’étais partante, c’était bon.

Qu’est-ce qui vous a particulièrement plu dans cette série ?

Ce projet était tellement aligné avec moi que c’était impossible de ne pas le faire. Premièrement, j'étais flattée qu’on me fasse confiance pour ce format qui est idéal pour un comédien : c’est assez long pour avoir le temps de creuser les personnages, mais il y a une vraie fin, donc on sait orienter sa trajectoire et on ne s’enferme pas dans un rôle. Ensuite, j’ai la chance d’incarner deux personnages à la fois (la mère et la fille) et donc d’explorer deux générations, comprendre le pourquoi et le comment des problèmes familiaux.

Vous jouez en effet à la fois Lola et Manon. C'était perturbant de devoir jouer deux personnages différents, parfois dans la même journée ?

Oui effectivement, comme on tourne par rapport au décor, il m'arrivait parfois dans une seule journée de faire les deux. Manon a cependant beaucoup moins de présence à l’écran, donc ce n’était pas tous les jours comme ça. Quand c’était le cas, ça demandait une souplesse d’esprit car il fallait se rendre disponible pour un personnage qu’on n’a pas l’habitude de jouer. Je devais faire un effort de concentration et de recherche d’émotions pour jouer Manon qui était plus éloignée de moi. À l'inverse, Lola m’a vraiment habitée pendant trois mois.