Gagnez vos places pour le Festival du film Méditerranéen

Depuis son lancement en 1989, le succès du Festival Cinéma Méditerranéen de Bruxelles ne se tarit pas ! Au programme: une soixantaine de films (fictions, documentaires et courts métrages), des concerts, des soirées et le marché méditerranéen qui nous fera découvrir les saveurs inégalées et les couleurs chatoyantes des cultures méditerranéennes.

Cette année encore, Tellement Ciné s'associe avec le festival pour vous permettre d'assister à une projection en avant-première à l'un des deux films suivant !

Escapada de Sarah Hirtt s'intéresse à une une fratrie désunie se retrouve en Espagne autour d’un héritage familial: une maison délabrée entourée de vignes. Gustave, le transporteur au bord de la faillite, Jules le militant anarchiste qui vit en communauté, et Lou, la cadette, perdue entre ses deux frères et ses envies d’ailleurs. Chacun a sa vision du monde et des projets pour ce lieu qui va réveiller les contentieux familiaux et boulverser la vie des personnages. Un premier film qui traite de retrouvailles familiales sur fond de joyeux bordel.

Frères de sang de Damiano et Fabio D'Innocenzo voit deux amis d'enfance, livreurs de pizza, se retrouver liés à la mafia. Ils pensent avoir trouvé le chemin vers une vie meilleure... Un film accompli qui marque les débuts prometteurs de ce duo de réalisateurs autodidactes.

