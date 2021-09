"Fugueuse" : découvrez la série choc sur la prostitution avec Sylvie Testud et Michaël Youn

Plongée dans le monde de la prostitution adolescente, Fugueuse est une série française inédite et une histoire bouleversante sur une jeune fille sans histoire. Découvrez deux épisodes chaque dimanche à 20h50 à partir du 19 septembre sur La Une et Auvio.

Adaptée de la série canadienne éponyme, Fugueuse raconte la descente aux enfers de Léa, une ado sans histoire entourée d’une famille aimante, tombée sous l’emprise d’un homme plus âgé. Follement amoureuse, elle ne réalise pas la manipulation dont elle est victime et s’enfonce aveuglément dans la prostitution et la violence.

Grâce à une mise en scène très efficace et réaliste, le téléspectateur est complètement immergé dans cet univers effroyable. Les thématiques abordées dans la série sont également l’accès aux images pornographiques, le malaise adolescent en général et la communication avec les parents, le rôle destructeur et dévastateur des réseaux sociaux ... Fugueuse est une série fascinante qui devrait autant intéresser les parents que les adolescents.

Réalisée par Jérôme Cornuau (Le Mystère du Lac, Guyane ...), Fugueuse réunit un superbe casting notamment composé de Romane Jolly, Sylvie Testud, Michaël Youn, Julie Depardieu ...

Découvrez deux épisodes de votre nouvelle série inédite chaque dimanche à 20h50 à partir du 19 septembre sur La Une et Auvio.