"Friends" débarque en intégralité sur la RTBF !

Après "Le Prince de Bel-Air" et "Big Bang Theory", La Deux poursuit dans le registre de la comédie et du format court en proposant une nouvelle série culte à voir et à revoir sans modération : "Friends" !

Oh… My … God ..! Dès le 6 janvier , Rachel, Monica, Phoebe, Ross, Chandler et Joey vous donnent rendez-vous du lundi au vendredi à 19h15 sur La Deux !

Mais pas que ! Car en plus de nos six compères, les plus grands acteurs ont accepté de faire partie de la grande famille de "Friends" le temps d’un épisode ou même d’une saison. Vous retrouverez donc aussi Brad Pitt, Paul Rudd, Julia Robert, Bruce Willis, George Clooney et même Susan Sarandon…