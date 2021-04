François Pignon, ce personnage mythique du cinéma français

Héros du film Les Compères, en tandem avec Gérard Depardieu, Pierre Richard y interprète François Pignon, un instituteur au chômage, naïf et gentil. M. Pignon, c’est en fait le nom attribué à de nombreux personnages des films de Francis Veber, faisant désormais partie intégrante du folklore du cinéma français. Les Compères est à voir samedi 1er mai à 20h55 sur La Une.

Héros naïfs, candides, et souvent trop gentils, les François Pignon sont des personnages tout droit sorti de l’imagination du metteur en scène et cinéaste Francis Veber. Souvent empêtrés dans une situation qui les dépasse, ces messieurs Pignon malchanceux sont entrés dans l’histoire du cinéma français via les traits de plusieurs comédiens, de Pierre Richard à Gad Elmaleh en passant par Jacques Villeret. Dans l’ouvrage "Francis Veber, Que ça reste entre nous", le réalisateur peine à expliquer son obsession pour ce personnage imaginaire : "Pourquoi ai-je choisi de l'appeler François Pignon ? Je l'ignore. Et pourquoi me suis-je attaché à ce nom au point de le faire porter par sept comédiens différents ? Je n'ai pas d'explication non plus. Toujours est-il que Pignon, personnage imaginaire et composite, a tenu plus de place dans ma vie que la plupart des gens "réels" que j'ai pu rencontrer".