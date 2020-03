François Berléand fait des révélations sur son enfance !

Il poursuit son récit au micro de Philippe Vandel sur Europe 1 expliquant cette histoire. "Un soir de dîner arrosé, mon père me lance : " Toi, de toute façon, t’es le fils de l’homme invisible ". Les invités rient. Moi, ça fait tilt dans ma tête. Je regarde le feuilleton à la télé, je sais que l’homme invisible existe. Je file à la salle de bain, je me regarde dans le miroir. Et je me vois. Sans doute parce que mes parents ont fabriqué des glaces spéciales ? Le lendemain, dans le petit train qui m’amène à l’école deux amoureux s’embrassent à côté de moi comme s’ils étaient seuls. Le passager d’en face ne réagit pas à mes grimaces. Je suis bien invisible ! Les copains, eux, me voient. A cause de mes vêtements ?”