Francis Lalanne, idéaliste à tout prix !

Né en 1958 à Bayonne d'un père fonctionnaire aux Nations Unies et d'une mère libanaise d'origine uruguéenne, il partage ses jeunes années entre l'Amérique du Sud et Marseille. Le petit Francis a deux frères, Jean-Félix et René, mais c'est un enfant solitaire. Il passe son temps enfermé dans sa chambre à parler aux objets. A l'école, l'ado est du genre premier de classe. Il n'a pas d'amis, jusqu'au jour où il comprend que pour s'en faire, il doit devenir rebelle et cancre. Il retourne donc sa veste et se montre anarchiste et très engagé politiquement.