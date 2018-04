Focus sur l'année 2001 avec Elodie de Sélys

En 2001, trois enfants ne savent pas encore qu'ils vont marquer une génération, ils s'appellent Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint et sont les héros du premier Harry Potter. C’est aussi la première finale belgo-belge à Roland Garros avec Justine Henin et Kim Clijsters qui passionnent la Belgique.

Helmut Lotti et Jean-Louis Lahaye ont encore des cheveux, Jean-Claude Van Damme quitte définitivement notre dimension, Valérie Druitte risque sa vie en reportage et Tanguy ne veut pas quitter ses parents. La Princesse Elisabeth pointe le bout de son nez et est déjà très femme !

Bridget Jones ou Amélie Poulain deviennent des modèles, Benoît Poelvoorde semble ravi de retrouver sa maman sur un plateau de télé et il vaut mieux ranger son bureau sous peine d’être dénoncé!

De l'humour, de l'émotion, des souvenirs dans cette émission consacrée à l'année 2001.