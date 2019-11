Un fleuriste belge à New-York, "C'est du Belge" part à la découverte des talents qui s'exportent

Ils ne font peut-être pas la Une des journaux comme nos Diables Rouges et pourtant nos cavaliers belges font partie de l’élite mondiale depuis plusieurs années. Jusqu’à présent un seul a pourtant pu ramener une médaille Olympique en individuel, c’était le liégeois François Mathy en 1976. Aujourd’hui, il est toujours très influent dans le secteur de l’équitation, tout comme son fils, devenu lui aussi un grand champion. On vous emmène à la découverte d’une famille pas comme les autres. Un reportage de Pierre-Henri Heyde

Une folle journée avec Florence Mendez

Une folle journée avec Florence Mendez - © Frédéric Deborsu

Véritable phénomène de l’humour belge, Florence Mendez est drôle, décapante, elle ose tout et en plus elle est charmante. Son dernier one woman show cartonne. Elle fait rire les auditeurs de Pure Fm chaque semaine. Bref elle est désormais incontournable et Frédéric DEBORSU l’a suivie dans sa vie et au spectacle.