« Fête du bruit » : la RTBF lance son grand concours musical solidaire !

Connecter les gens en les rassemblant autour de la musique ! C’est le défi que vous lance la RTBF avec son grand concours de solidarité visant à récompenser la meilleure vidéo musicale confinée.

Crise sanitaire oblige, internet et les réseaux sociaux regorgent de plus en plus de vidéos mettant en scène le talent musical des Belges. Parce que le chant et la musique restent un merveilleux exécutoire en ces temps inédits, la RTBF vous invite à partager votre créativité à grande échelle en participant à son concours " Fête du bruit ". Le principe est simple : comme l'a déjà fait l'ancien talent de The Voice Belgique saison 1, Renato Bennardo, interprétez à deux ou à plusieurs l’œuvre musicale de votre choix.