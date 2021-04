Fatou N'Diaye en Capitaine de police dans le téléfilm "En plein cœur"

L’actrice française incarne la Capitaine Chrystel Chesnot, en charge d’élucider la mort suspecte d’un étudiant de l’École de Police dans "En plein coeur". Un téléfilm policier à voir le jeudi 8 avril à 20h15 sur La Une et en replay sur Auvio. Frédéric Leprince n’a que 22 ans lorsqu’il est retrouvé mort dans l’enceinte de son École de Police. Un flingue à la main, on croit rapidement à un suicide. Trop rapidement ? Après une autopsie, tout porte à croire que Frédéric a été assassiné. La Capitaine Chrystel Chesnot (Fatou N'Diaye) et la Commandante Anne Voreppe (Annie Grégorio) se rendent sur les lieux du crime pour élucider cette affaire. Une enquête qui fait remonter de douloureux souvenirs pour Chrystel qui revient dans l’école même où elle a été formée.

De la mode au cinéma

Actrice discrète, Fatou N'Diaye peut pourtant se targuer d’une belle filmographie. C’est en 1997 qu’elle commence sa carrière, d’abord comme mannequin après avoir été repérée par le photographe italien Oliviero Toscani (surtout connu pour ses campagnes publicitaires controversées pour Benetton). Trois ans plus tard, elle décroche son premier rôle dans le film Fatou la Malienne de Daniel Vigne. Elle y incarne une femme de 18 ans qui rêve de coiffer les mannequins lors des défilées haute couture à Londres. Le film est très bien accueilli par la critique et est même nommé dans la catégorie "meilleur drame" aux International Emmy Awards. Par la suite, la comédienne fait plusieurs apparitions au cinéma, notamment dans Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre et Un dimanche à Kigali. Sur le petit écran, elle tourne dans Fatou l’espoir, suite de Fatou la Malienne, mais aussi Cinq de cœur et Merci papa, merci maman. Elle joue ensuite dans quelques épisodes de plusieurs séries bien connues tels que Engrenages et Capitaine Marleau.

3 images Fatou N'DIAYE, Max GELLER et Stéphane DEBAC dans "En plein cœur" © 2020 / ÉTIENNE CHOGNARD / CCSP / Studio

En 2019, on la remarque pour son rôle dans le film Un ange du réalisateur belge Koen Mortier. Elle y incarne une prostituée sénégalaise face à Vincent Rottiers dans le rôle d’un coureur cycliste belge. Ces deux-là tombent amoureux tandis que le sportif se remet d’un grave accident. "Il a fallu dialoguer avec le réalisateur, voir si nous allions dans la même direction. J’ai été rassurée quand j’ai vu que nous avions la même vision Koen et moi, confiait l’actrice à Culturopoing lors de la sortie du film. Il voulait parler du coup de foudre et de comment on peut passer à côté d’une belle histoire tout en la vivant. Ce moment où d’un seul coup tout est fait pour qu’on aille vers cet amour et même si c’est la mauvaise personne et qu’on le sait, eh bien, c’est trop tard. Il faut aller jusqu’au bout, tout en sachant que la fin ne sera certainement pas heureuse. C’était ça qui me donnait envie".

Pour la suite, Fatou N’Diaye est attendue dans le très attendu lui aussi OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire, aux côtés de Jean Dujardin. Dans le téléfilm En plein cœur, elle campe une Capitaine de police franche et déterminée, loin de se laisser impressionner par son ancien professeur, un misogyne assumé et détestable. Une enquête policière à suspense réalisée par Bruno Garcia (Sous le soleil, Camping Paradis). Fatou N’Diaye est ici entourée de Annie Gregorio (Plus belle la vie), Sam Karmann (Laëtitia), Alexandre Brasseur (Demain nous appartient), Stéphane Debac (Avis de Tempête), Sophie Letellier et Annick Blancheteau. En plein cœur , jeudi 8 avril à 20h15 sur La Une et en replay sur Auvio pendant 7 jours.

3 images Fatou N'Diaye et Anne Grégorio dans "En plein cœur" © 2020 / ETIENNE CHOGNARD / CCSP / Studio