Fabrizio Rongione : un Belge au parcours atypique

Mais Jean-Pierre et Luc Dardenne ne l’oublient pas, en 2005 il signe sa deuxième collaboration avec le duo dans L’Enfant. À six reprises ils font appel à lui, "après Rosetta, je n’aurais pas imaginé retravailler avec les frères" s’étonne encore l’acteur belgo-italien.

Son rôle dans Deux jours, une nuit avec Marion Cotillard lui vaut le Magritte du meilleur acteur en 2015. "Je suis un peu un 'diesel'" se décrit-il dans Libération.

Côté séries, Fabrizio a joué tout au long des six premières saisons d’Un Village français, qui vient de tirer sa révérence avec sa septième et dernière saison, et dans Mafiosa.

Depuis la rentrée 2017, il met son franc-parler et son sens de la repartie au service de la chronique Café Serré sur La Première.

Pas de doute, l’acteur aux multiples facettes évolue au fil de chaque projet.