L’eSport, un véritable show compétitif

F1 eSports Pro Series : les meilleurs gamers du monde en compétition pour défendre leurs écuries ! - © Joe Brady

C’est quoi l’eSport ?

L’eSport (pour “electronic sport”), c’est tout simplement la pratique de manière compétitive de jeux vidéo, peu importe lesquels. Il ne faut pas forcément que ce soient des jeux vidéo sportifs.

“Attention, pas d’amalgames ! On peut parler d’eSport tout aussi bien avec des jeux de stratégie, de simulation de sport, que des jeux de combats… Ça peut être aussi des jeux de guerre, ou même vraiment des jeux stratégiques, comme des jeux de cartes ou ce genre de choses… En fait, on parle d’eSport dès qu’il y a de la compétition à partir des jeux vidéo.” explique Gregory Carette, notre expert “Jeu Vidéo et eSport” au sein de la RTBF.

Le sim racing, très attrayant

Ici, la F1 eSports Pro Series rentre dans la catégorie de jeu vidéo de “sim racing”, c’est-à-dire des jeux vidéo de course automobile simulée. Très populaires auprès des jeunes, les compétitions de sim racing sont, selon Gregory Carette, très prometteuses : “Les jeux vidéo de courses, c’est très nerveux… les pilotes ne sont pas derrière des volants qui coûtent des millions, ils prennent plus de risques puisqu’ils ne risquent pas leur vie… Tout ça rend les choses vraiment très très attrayantes !”

Une vraie production pro

Les compétitions de jeu vidéo sont de plus en plus médiatisées, et les enjeux sont de plus en plus conséquents (le “cash price” pour la F1 eSports Pro Series est de 500.000 dollars, par exemple).

“Dans l’eSport, les commentateurs sont aussi des show-man, ils font partie intégrante du show c’est vraiment incroyable ! Ça y est, ça hurle, ça balance des noms d’oiseaux… Bon, pas forcément dans la F1 où ça reste quand même “safe”, mais voilà c’est un vrai show, avec une vraie production comme dans une compétition officielle”, précise Gregory.