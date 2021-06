Euro 2021 : les matches des Diables et la finale disponibles en audiodescription

Avec l’Euro 2021, la RTBF poursuit son ambition de s’adresser à tout le monde en rendant ses programmes accessibles au plus grand nombre. C’est pourquoi les matches des Diables et la finale de l’Euro 2021 seront accessibles à toutes et tous, y compris aux publics déficients sensoriels.

Concernant l’accessibilité du public aveugle ou malvoyant à ces grands rendez-vous sportifs, il n’est généralement pas suffisant de se contenter du commentaire off de nos journalistes sportifs. En effet, ceux-ci n’intègrent pas les éléments de contexte tels que le positionnement du ballon ou de la phase de jeu, ce qui rend moins aisée la lecture du jeu et donc moins vibrante l’expérience. Il existe des techniques d’audiodescription propres aux matches de football, ces techniques rencontrent l’adhésion des publics aveugles et malvoyants. L’intention est donc de proposer ce commentaire spécialisé en activant l’audiodescription lors des matches sur la Une et sur Auvio.

C’est une première en Belgique. En France, TF1 et la FFF ont proposé ce service au public aveugle et malvoyant lors du match France-Ukraine le 24 mars dernier et comptent bien pérenniser ce service pour les prochaines rencontres des Bleus à domicile.