Et si on terminait l'année en chansons?

Cette semaine Elodie de Sélys sort des sentiers battus avec cette Spéciale Chansons.

Mais pas n’importe quelles chansons !

Elle a retrouvé des trésors d’archives : des chanteurs dont vous aviez oublié l’existence, des vieux succès que vous connaissez encore par cœur, des morceaux inavouables que vous pensiez être les seuls à aimer, des perles introuvables sur I tunes ou You tube.

C’est soirée Blind Test dans " La télé de A à Z ", avec plus de 50 extraits que vous allez fredonner dès la première note en disant " Mais oui, je connais ! ".

On va mixer vos souvenirs avec les artistes les plus oubliés : Yianna Katsoulos, Finzi Contini, Enzo Enzo, Pacifique, Kazero, Blues Trottoir, Baltimora, Gangsters d’amour, les Avions, Zouk Machine et des succès tels que " Un fait divers et rien de plus ", Kiss me, " Le coup de folie ", " Les divas du dancing ", " La dolce vita ", " Soulman ", " Le géant de papier ", " Les blancs ne savent pas danser ", " J’veux pas rentrer chez moi seule ", ‘L’horloge tourne " et bien d’autres.