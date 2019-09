Envie d’un film décalé ? Regardez “The big Lebowski”

Difficile à résumer tellement c’est barré, “The big Lebowski” a toute sa place au panthéon des films cultes.

En fait, toute l’appréciation du film repose sur les personnages couleurs imaginés par les frères Coen en 1998 , qui sont à la fois surprenants dans leur manière d’agir et loufoques dans leur manière de penser. Mais surtout, qui sont hyper attachants.

Attachants au point que les fans du film ont créé une sorte de religion (le “dudeisme”) et un festival (le “Lebowski Fest”) pour encenser le personnage principal : le “Dude” (ou “le duc” en VF), une sorte d’anti-héro nonchalant en robe de chambre et sandalettes transparentes qui passe sa vie au club de bowling à boire des White Russian. Son credo ? “Take it easy, man !” (Vas-y tranquille mec !)