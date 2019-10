Enfants en prison, les sacrifiés de l'Amérique

François Mazure propose un documentaire sur les enfants emprisonnés aux Etats-Unis, seul pays à ne pas avoir ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant. Les mineurs y sont jugés comme les adultes. Enquête au sein de 2 prisons au Texas et en Utah) pour découvrir leur quotidien.

Aux Etats-Unis, dès l'âge de 9 ans, un enfant peut être arrêté et jeté en prison. Car le pays est le seul au monde à ne pas avoir ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE). Les mineurs y sont jugés comme des adultes, et 65 000 seraient actuellement incarcérés. Les journalistes ont enquêté au sein de deux établissements spécialisés, au Texas et dans l'Utah. Ils ont également pu rencontrer des détenus comme ce garçon condamné - à l'âge de 16 ans - à rester pendant quatre décennies derrière les barreaux. Il raconte son quotidien en cellule et les moyens qu'il met en oeuvre pour tenir jusqu'à sa libération.

