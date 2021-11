En visite chez un fabricant d’armes aux Etats-Unis, qui vend ses produits dans le monde entier.

Extrait de Stacey Dooley: Face à face avec les marchands d'armes - 19/11/2021 Stacey Dooley rencontre une famille de marchands d'armes aux États-Unis qui approvisionne plus de 100 pays en armes de haute qualité. Elle a un aperçu rare de ce monde étrange : elle fréquente la mère qui vend toutes sortes d'armes, des lance-grenades aux fusils de sniper, et son fils, qui fabrique des milliers de balles pour les armes vendues par sa mère. Stacey découvre quels pays peuvent et ne peuvent pas acheter des armes internationales, et voit comment les transactions sont conclues dans ce secteur très secret, qui équipe les armées, les forces de l'ordre, les sociétés de sécurité privées et les particuliers. Elle pénètre dans une usine d'armement pour voir comment les armes sont fabriquées, vérifie les dernières armes à reconnaissance faciale, charge une douille avec de la poudre à canon et apprend à tirer avec l'un des fusils de sniper les plus puissants du monde. Alors qu'elle s'interroge sur la moralité de ce choix de carrière inhabituel et qu'elle craint que les armes ne tombent entre de mauvaises mains, elle découvre que ces marchands d'armes ont leur propre code d'honneur et leur propre éthique. Alors, les armes qu'ils vendent nous protègent-elles ou nous tuent-elles ?