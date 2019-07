En route pour les Francofolies avec notre dernier groupe de festivaliers

Après les Ardentes et Dour, Decibels Festival s'arrête aux Francofolies de Spa!

....

Décibels vous emmène à la découverte des Francofolies de Spa à travers les yeux de ces festivaliers et des artistes à l’affiche ! Suivez leurs aventures via les réseaux sociaux de Décibels : Facebook et Instagram ou via #Decibels

Fiche d’identité :