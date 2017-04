En immersion avec Stéphanie Crayencour !

Dans le cadre de notre série " Les métiers du palais ", nous avons suivi notre couple royal lors de sa récente visite d’Etat au Danemark. L’occasion de découvrir ceux qui travaillent dans l’ombre.

Place désormais à un de nos plus éminent designer, Pol Quadens. Gerald Watelet reviendra sur le parcours atypique du designer belge le plus innovateur en recherche de matériaux. L’inventeur de la célèbre étagère à CD connue du grand public est un homme adulé pour son art. Plusieurs musées lui ont rendu hommage et des collectionneurs prestigieux font appel à ses dons pour créer des pièces uniques. L’émission tracera le portrait de cet homme chez qui une idée se transforme en dessin.

Enfin, pour terminer en beauté, on vous emmène au cœur d’un dîner pas comme les autres, orchestré de toute pièce par l’artiste Charles Kaisin. Celui qui puise sa force dans le surréalisme nous emmène dans des lieux toujours plus insolites. Nouvelle année, nouvelle folie : après avoir transformé un garage Citroën et pris possession de l’Hôtel de Ville de Bruxelles, c’est dans les bouches de métros que nous irons manger ce vendredi.

"C'est du Belge", à découvrir ce vendredi 21 avril vers 20h20 sur la Une.