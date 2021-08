En cette rentrée, quoi de neuf sur la Une ?

La Une commence fort cette rentrée avec des nouveaux programmes pour toute la famille, des émissions exclusives, de l’info, des podcasts, et du divertissement !

Des programmes divertissants :

The Voice Belgique fête ses 10 ans Après avoir élu le 9e gagnant de The Voice Belgique, la RTBF est heureuse d’annoncer officiellement le lancement de la 10e saison de "The Voice Belgique". Édition anniversaire à ne pas manquer ! Nous vous réservons bien des surprises et des best of’s, vous découvrirez avec nous les nouveaux coachs. Qui succédera à Jeremie Makiese, grand gagnant, de la précédente saison de The Voice Belgique ?

Les Associés du week-end Les Associés sont de retour dans une nouvelle formule musicale diffusée le week-end ! Dès le 11 septembre prochain, vos week-ends seront festifs sur La Une avec une nouvelle offre de divertissement en access prime time. En effet, Sara de Paduwa vous donne rendez-vous dans ce nouveau jeu musical de la RTBF : Les Associés du Week-end ! Ce nouveau rendez-vous de divertissement familial sera diffusé tous les samedis et dimanches à 18h30 sur La Une ! Et vous, quelles sont vos connaissances musicales ?

Les nouveaux téléfilms pour de l'intrigue à n'en plus finir : " L’absente " : Un thriller intimiste empreint d’humanité (avec Thibault de MONTHALEMBERT, Clothilde COURAU, Salomé DEWAELS)



: Un thriller intimiste empreint d’humanité (avec Thibault de MONTHALEMBERT, Clothilde COURAU, Salomé DEWAELS) " Une affaire française " : drame inspiré de l’affaire Grégory Villemin (avec Guillaume GOUIX et Sandrine BELLAVOIR)



" Fugueuse " : Adaptation de la série originale canadienne (avec Romane JOLLY, Sylvie TESTUD, Michaël YOUN)

Nos fictions pour des moments détente : " My beautiful boy " : Ce long métrage raconte l’histoire d’ une véritable histoire d’amour et d’une famille tourmentée qui ne peuvent que vous toucher. La puissance des émotions qui ressort de ce film fera certainement chavirer toute la famille. " Le chant du loup " : "L’oreille d’or" c’est le nom que l’on pourrait donner à notre personnage principal dont le don est de reconnaître chaque son avec une précision réputée infaillible. C’est pourtant à bord d’un sous-marin français qu’il commettra une erreur qui va coûter très cher à toute son équipe ! Le jeune homme essayera alors de regagner la confiance de son équipage tout en se démenant pour sortir du pétrin dans lequel ils sont tous coincés à présent. " Un amour impossible " : Rachel est employée de bureau, Philippe, lui, est un homme brillant issu de la haute société. Une liaison brève unira ces deux personnes totalement opposées pour donner naissance à la petite Chatale. Philippe, trop fier de sa classe sociale, ne veut rien de plus que cette aventure. A défaut d’élever sa fille seule, Rachel se battra pour tenter de faire reconnaître sa fille comme l’enfant de Philippe.



" La belle époque " : Victor a 60 ans quand sa vie subie des changements bouleversants : l’entrepreneur hors pair Antoine lui fait une offre qu’il ne peut refuser. Grâce à la combinaison de compétences dramatiques et de reconstitution historique, son entreprise offre l’opportunité à ses clients de revenir en arrière au moment de leur choix dans leur passé. Victor choisira alors de revivre la semaine la plus mémorable de sa vie : il y a 40 ans, lorsqu’il a rencontré le véritable amour…

Des événements spéciaux :

Les Fêtes de Wallonie Le samedi 18 septembre, vous pouvez assister avec nous à une émission spéciale en direct des Fêtes de Wallonie à partir de 20h20. Fédération Wallonie Bruxelles : les 50 ans Le vendredi 25 septembre, c’est sur la Grand’Place de Bruxelles que ça se passe ! Avec un programme festif et un concert inédit, nous fêterons ensemble les 50 ans de la Fédération Wallonie Bruxelles. Cap 48 : Soirée de solidarité Cette grande opération caritative organisée par la RTBF existe depuis 60 ans et rassemble générosité et soutien au profit du handicap, et de l’insertion des jeunes en difficulté en Wallonie et à Bruxelles.

Le nouveau Podcast : Femme de pouvoir Chaque semaine, Patrick Weber raconte d’incroyables destins dans l’émission " Le Temps d’une Histoire " sur La Une. Parmi ceux-ci, des vies de femmes qui ont souvent incarné les plus hautes sphères du pouvoir. Il a sélectionné dix destins parmi les plus passionnants de l’émission pour leur donner une nouvelle vie à travers la collection inédite de podcasts " Femmes de Pouvoir ". Des récits dynamiques et vivants. Entre la grande et la petite histoire. Une série qui vous invite à un voyage passionnant à travers les siècles. Entre anecdotes et révélations, Patrick Weber vous entraîne dans les coulisses de l’histoire… Au féminin.

Et enfin, de l’information :

#Investigation #Investigation, votre rendez-vous en prime time de l’information, de l’enquête et du reportage est de retour. La cellule d’investigation de la RTBF repart sur les routes pour mener l’enquête sur des sujets inédits qui concernent les Belges et posent des questions sur l’évolution de notre société et ce, avec rigueur, pertinence et impertinence. En ce début de saison, c’est Ophélie Fontana qui remplacera Justine Katz à la présentation de l’émission. Chasses à l’homme Cette série documentaire dont le premier numéro sera consacré à François Besse, surnommé " Le roi de l’évasion ". Au travers de reconstitutions, d’archives télévisées et de témoignages inédits, " Chasse à l’homme " revient sur la spectaculaire évasion du truand François Besse du Palais de Justice de Bruxelles. Plus de 40 ans après les faits, l’ex-lieutenant de Jacques Mesrine s’exprime sur cet épisode qui mit le monde judiciaire belge en émoi suite à l’arrestation de l’avocat du fugitif, Michel Graindorge. Doc Shot Tous les jeudis sur La Une, François Mazure vous donne rendez-vous avec son émission Doc Shot que vous pouvez également retrouver sur Auvio. Doc Shot est dédié aux documentaires d’enquête et d’investigation et aux grands reportages de société. Le 9 septembre, regardez avec nous l’épisode : Pris au Piège le 11 septembre. Plus tard dans la saison vous pourrez découvrir des sujets tels que l’épisode "La Chine en Arctique, les coulisses d’une ambition" ou encore "Propaganda, les nouveaux manipulateurs".

Bonne rentrée à tous avec la RTBF !