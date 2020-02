Elodie Fontan enquête en Pays Cathare dans le téléfilm "Meurtres à..."

Lors de l’inauguration d’une exposition sur l’Inquisition dans un célèbre château cathare, les visiteurs découvrent avec effroi le cadavre mutilé d’une jeune femme dans une cage de torture. Retrouvé sur la scène de crime, Victor, un jeune homme atteint de trisomie 21 est le principal suspect et tout semble l’accuser. Pauline Lebrun (Elodie Fontan), lieutenant de gendarmerie et sœur du suspect, est immédiatement démise de l’enquête et remplacée par le capitaine de la SR de Montpellier, Thomas Costella (Salim Kechiouche). Elle n’aura de cesse dès lors de se battre pour protéger son frère et l’innocenter. Mais ce combat ne sera pas sans conséquence pour elle comme pour son entourage…