Elodie de Sélys vous emmène en 1988

Pour cette émission Elodie de Sélys nous emmène fin des années 80 en revisitant l’année 1988.

C’est l’année de la New Beat ce style musical créé en Belgique qui a fait fureur dans toute l’Europe et dont le groupe le plus emblématique est le groupe Confetti’s, alors que toutes les jeunes filles jalousent Elsa qui vit un beau roman d’amitié avec Glen Medeiros.

Au cinéma, Belmondo et Richard Anconina triomphent dans le film " Itinéraire d’un enfant gâté " et " l’Ours " impressionne petits et grands.

Les succès de l’année sont ceux de Johnny Clegg, Début de soirée, David et Jonathan, mais la chanson belge n’est pas en reste avec Philippe Swan, Soulsister, Loop the loop.

Double 7, Copie conforme et Le Tatayet show sont les rendez-vous que l’on ne manque pas et les sportifs qui nous font vibrer sont Thierry Boutsen, Yannick Noah, Jim Courrier et les athlètes des JO de Seoul.