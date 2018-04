Elodie de Sélys nous emmène en 1984

En 1984, Dorothée est la star des enfants et elle a choisi de tourner son clip à Bruxelles, tout comme Alain Bashung. Pierre Tchernia interview Michel Serrault dans son émission " Zygomaticorama " et ils sont comme à la maison et Sandra Kim a 12 ans, elle est toute mimi et elle et participe au concours de la chanson italienne.

Jean-Claude Defossé, journaliste célèbre pour ses reportages décalés, donne de sa personne pour une enquête sur le coût des insultes à agent et va à la rencontre d'une fan qui envoie aux journalistes de la rtbf de belles réalisations faites au crochet. Monsieur Météo devient une véritable institution et personne ne raterait son passage en fin de JT, sans doute plus pour ses facéties que pour ses prévisions.

Cette année-là, on écoute dans son walkman les succès de Laurent Voulzy et Véronique Jannot, Frédéric François, INXS, Axel Bauer, Jean-Jacques Goldman et le group Break Machine. Et au cinéma, c’est la bataille à qui aura le plus d’entrées, entre des fantômes et de drôles de petits êtres, les Gremlins.