"E-sport" : La nouvelle tendance !

Le terme "e-sport" a été créé fin des années 90 et est la contraction de electronic sport. On parle donc bien là de jeux vidéo, mais ceux-ci existent depuis bien plus longtemps que le e-sport et ont, comme vous pouvez vous en doutez, pour la plupart un caractère compétitif. Les joueurs ont donc commencé à joueur entre-eux en réseau pour ensuite s'étendre à l'international et développer les parties en ligne.