Dumbo : Quand Disney revisite ses classiques !

Mais Dumbo n’est pas le premier remake de Disney à avoir foulé les grands écrans et Tim Burton n’est pas non plus novice en la matière. L’année 2010 avait accueilli Alice au pays des merveilles, du même réalisateur. Le film marque un premier pas vers une multitude de remake live des classiques de Disney.

Angelina Jolie laisse pousser ses ailes pour Maléfique en 2014. Cendrillon prête ses pantoufles de verre à Lily James en 2015. Le Livre de la jungle remporte l'Oscar des meilleurs effets visuels en 2017 et La Belle et la Bête, sorti en 2017, est le remake live de Disney à avoir rencontré le plus de succès au box-office mondial. La dernière adaptation des studios Disney n’est autre que Le Retour de Mary Poppins, la suite du film original de 1964 qui tient plus du remake déguisé.