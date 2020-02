Après " L’élève Ducobu " (2011) et " Les Vacances de Ducobu " (2012) voici les nouvelles aventures du cancre le plus célèbre du cinéma.

Pour l’Agenda Ciné Elie Semoun nous en dit un peu plus sur cette expérience derrière et devant la caméra , accompagné de " son élève ", Mathys Gros, le nouveau visage de Ducobu, dont c’est le premier rôle au cinéma.

25 albums et pas moins de 4 millions d’exemplaires vendus plus tard et fort du succès des deux premières adaptations au cinéma de la bande-dessinée, voici " Ducobu 3 ".

« Ducobu 3 »… Cancre mode d'emploi

L’Agenda Ciné : Qu’est-ce que vous aimez tant dans ce personnage pour endosser une 3e fois la blouse du professeur Latouche avec cette fois-ci, en plus, la casquette de réalisateur ?

Elie Semoun : J’adore ce personnage. Il a toutes les qualités et les défauts qui me plaisent : il est lâche, autoritaire, hystérique… et puis un homme heureux n’a pas d’histoire !

Pour ce " Ducobu 3 ", j’ai poussé le curseur encore plus loin. J’ai fait de sa maman - que j’interprète aussi et qui a nécessité plus de 2 heures de maquillage - un monstre, une sorcière. J’ai également inventé le personnage de Gérardini, un autre monstre avec des dents de vampire.

J’ai donné libre cours à tous mes délires. Je voulais faire plus trash encore, mais il ne fallait pas oublier que l’on faisait un film divertissant pour les enfants, pour la famille.

Par petites touches, et pour ceux qui me connaissent dans les spectacles ou Les Petites Annonces, j’ai pu apporter ma patte personnelle, tout cela en respectant l’histoire.

Comment avez-vous travaillé, pour qui Ducobu est la première expérience d’acteur ?

Mathys Gros : Ducobu, c’est moi. Je n’ai pas cherché à être meilleur ou faire pareil que Vincent Claude et François Viette, ceux qui avant moi ont interprété Ducobu. J’ai simplement voulu être moi-même. Nous avons eu beaucoup de libertés dans le jeu.

Elie Semoun : … beaucoup de libertés, oui et non ! Le plus important pour une comédie, c’est le rythme. C’est dans ce cadre très précis et exigeant que je les ai laissé faire, lui et les autres enfants du film.

Qu’est-ce qui vous a donné l’idée de passer ce casting ?

Mathys Gros : Un reportage sur ce sujet que j’ai vu, un soir, à la télé. En réalisant qu’un casting était accessible à tout le monde, le lendemain matin j’ai eu envie d’en passer un.

Mes parents ne sont pas des parents du genre à pousser leurs enfants à faire du cinéma, mais ils écoutent mes envies, ils me conseillent et ils m’ont accompagné dans ce choix. J’ai passé ce casting, sans trop me poser de questions… le meilleur moyen de ne pas être déçu ! Les questions, elles sont venues après !

Diriger des enfants, ce n’est pas diriger des acteurs professionnels…

Elie Semoun : C’est effectivement plus compliqué. Mais j’aime leur folie, leur lâcher-prise, leur fantaisie… et leurs trouvailles ! Au-delà du tournage, c’est le plaisir de l’enfance. Je veux garder cette part d’enfance que j’ai en moi et qui prend de la place !

Filmer l’enfance, c’est une manière d’arrêter le temps. Être artiste, c’est aussi arrêter le temps… la sensation d’arrêter le temps, puisque bien sûr, on ne l’arrête pas !

Avis aux enfants et aux parents : si vous faisiez l’école buissonnière ou pas, courez voir " Ducobu 3 "!