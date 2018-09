Du changement se prépare l'après-midi sur la RTBF...

13h00 : Plus belle la vie (rediffusion)

13h30 : Plus belle la vie (inédit)

14h00 : Bienvenue à l'hôtel

14h50 : Si près de chez vous

15h30 : Téléfilm

17h05 : Max et Vénus

18h05 : Supergirl

18h45 : Supergirl

19h30 : Plus belle la vie (rediff de l'inédit du jour)