Droit à l’avortement : enquête sur la croisade des pro-life

« Les Croisés contre-attaquent », documentaire d’Alessandra Jousset et Andrea Rawlins-Gaston, est l’histoire d’une régression européenne : celle du droit à l’avortement.

Un documentaire passionnant à voir et à revoir sur Auvio.

Des milliers de femmes sont aujourd’hui menacées par cette croisade contre l’IVG menée partout en Europe. Dans les pays de l’Est, ce droit recule constamment sous la pression de mouvements ultraconservateurs. En Italie, alors que l’avortement est légal depuis 1978, de plus en plus de médecins se déclarent objecteurs de conscience et refusent de pratiquer des avortements pour raisons religieuses ou éthiques. Les femmes se retrouvent alors livrées à elles-mêmes. Des situations qui rappellent les heures sombres des avortements clandestins…

Les " pro-life " ont le vent en poupe et exercent leur lobbying au niveau européen soit dans l’ombre, par le biais d’organisations secrètes comme " Agenda Europe ", soit à visage découvert. Au nom de la culture de la vie et de la dignité humaine, la pétition " One of us ", par exemple, a recueilli plus 1.700.000 signatures pour demander que l’Europe cesse de financer les avortements à l’étranger.

Un peu partout, des " marches pour la vie " s’organisent. Avec un constat : de plus en plus de jeunes y participent. C’est le cas, notamment, du mouvement " Les Survivants ", mené en France par Emile Duport. Ce jeune publicitaire dépoussière l’image des anti-avortement à coups de visuels chocs et en détournant le slogan historique des féministes " mon corps, mon choix " en " c’est mon corps, pas ton choix ". Avec un argumentaire coup de poing : la génération née après 1975 aurait une chance sur cinq d’avoir failli y passer, au même titre qu’un frère ou une sœur avorté.e qui manque aujourd’hui.

Au nom de la vie et des droits de l’homme, les activistes anti-avortement militent notamment pour donner un statut juridique à l’embryon. En Italie, on organise même des funérailles pour les fœtus…

Donnant la parole aux différents acteurs en présence et par le biais d’une enquête approfondie, " Les croisés contre-attaquent " passe au crible l’infiltration des mouvements pro-life dans notre société et ses implications. Passionnant.