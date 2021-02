Dounia Coesens et Michel Cymes à la rescousse d'un éleveur dans "La doc et le véto"

Le réalisateur Thierry Binisti nous emmène sur les chemins boueux de Valerande-les-Chantelles, un village auvergnat qui se meurt et où débarque une médecin fraîchement diplômée. À voir jeudi 11 février, à 20h30, sur La Une et Auvio.

Dounia Coesens et Michel Cymes dans "La doc et le véto". © 2020/NICOLAS ROBIN - FTV - 17JUIN FICTION

Vétérinaire bourru mais sympathique dans La Doc et le véto, l’acteur n’a pas hésité à demander des conseils sur le tournage, comme nous l’explique Dounia Coesens : " Michel a très envie d’être acteur et il prend beaucoup de plaisir à ça . Il est très touchant, car avant le tournage, il est venu nous voir – les comédiens, le réalisateur et l’équipe technique – pour nous dire que ce n’était pas son métier, mais qu’il avait envie de bien faire. Donc si on avait des conseils ou des remarques à lui faire, il ne fallait pas hésiter", explique l’actrice. "Et honnêtement, il se débrouille bien, j’ai vu le film et je le trouve très bon", conclut-elle.

Dounia Coesens et Michel Cymes dans "La doc et le véto" © 2020/NICOLAS ROBIN - FTV - 17JUIN FICTION

Implanté dans un village déserté où seul subsiste un petit bar de quartier comme lieu de rencontres, La doc et le véto aborde aussi en toile de fond la précarité des métiers d'éleveur et d'agriculteur, leurs conditions de travail difficiles et la détresse qui s’empare souvent de ce type de profession. Pour coller au plus près de la réalité, les principales scènes avec des animaux sont d’ailleurs véridiques, comme la dissection d’un cadavre de brebis et l’agnelage (naissance d'un agneau)… réalisé par Michel Cymes lui-même.

Mêlant humour et drame, ce téléfilm plaira aux amateurs de dramédies françaises et aux fans de Dounia Coesens, bien connue pour son interprétation de Johanna Marci dans la série Plus Belle La Vie.