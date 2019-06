DOC SHOT : « Femmes de Daesh »

Le documentaire " Daesh - Paroles de déserteurs ", restituait avec patience et minutie la parole de combattants arabes profondément convaincus au départ par le bien fondé de l’idéologie extrémiste du groupe terroriste. Tandis que " Ashbal - Les lionceaux du Califat " se focalisait sur les enfants. Ce documentaire dressait les portraits de ces petites mains de l’Etat islamique, tour à tour agents de renseignement, bombes humaines ou chair à canon envoyés en première ligne des combats.

Aujourd'hui, Thomas Dandois et François-Xavier Trégan ont souhaité aller au bout de ce travail de décryptage et d'enquête en engageant un travail en profondeur sur le rôle et la place des femmes de Daesh.

On a longtemps pensé qu’elles n’étaient que de dociles et obéissantes épouses ou soeurs, forcées d'accompagner un mari ou un frère en Syrie ou en Iraq dans un réflexe de solidarité familiale patiné d’idéologie religieuse. On pensait surtout qu’elles s’étaient fourvoyées. Il n’en est rien.

Tout comme les hommes et les enfants, il apparaît que Daesh a pleinement intégré ces femmes, arabes ou occidentales, dans son dispositif opérationnel et de propagande. Loin d’être passives et cantonnées aux tâches ménagères et aux " obligations " maritales, ces femmes étaient pleinement actives. Beaucoup ont intégré le groupe terroriste par choix.

Ces femmes racontent ainsi leurs histoires, leurs motivations et leurs attentes dans le documentaire de Thomas Dandois.

