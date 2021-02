Dinosaures, art contemporain et films d'animation sont cette semaine dans "Alors On Sort ?" - © Tous droits réservés

Joëlle Scoriels est de retour avec son agenda culturel quotidien. Au programme : du cinéma d'animation à consommer chez soi et cinq expos à découvrir dans notre jolie capitale belge.

Un lundi préhistorique Dino World au Palais 2 de Bruxelles - © Tous droits réservés Tyrannosaures, tricératops ou encore brachiosaures sont de retour sur terre et vous attendent au Palais 2 de Bruxelles. Pendant 170 millions d’années, ces terribles dinosaures ont fait la loi sur notre croûte terrestre. Jusqu’au 18 avril prochain venez visiter Dino World, 5000 mètres carrés de mise en scène magnifiquement dinosauresque !

Un mardi moderne Be Modern aux Musées Royaux des Beaux-Arts de Bruxelles - © Tous droits réservés Vous aussi vous êtes un éternel débutant en matière d’art moderne et contemporain ? Dans ce cas, vous allez adorer vous balader dans l’exposition Be Modern des Musées Royaux des Beaux-Arts, à Bruxelles. 150 œuvres nous racontent pourquoi l’art d’aujourd’hui est devenu un espace d’expérimentation follement libre. Ces peintures, sculptures, vidéos et installations composent un véritable petit manuel d’histoire de l’art et vous attendent jusqu’au 22 février 2021 !

Un mercredi animé Anima - © Tous droits réservés Le grand écran manque cruellement dans votre vie ? Anima, le festival international du film d’animation, déboule chez vous pour ses 40 ans avec sa miroitante sélection de 250 films. Achetez votre Pass, et ensuite, jusqu’au 21 février prochain, regardez de magnifiques longs- et courts-métrages, des focus coréens ou balkaniques, une programmation Saint-Valentin, une autre 100% belges, ou encore des sessions live et masterclasses avec des réalisateurs et animateurs… Comme quoi, les films d’animation ne sont pas uniquement pour les plus petits !

Un jeudi en ville Superstudio au CIVA de Bruxelles - © Tous droits réservés Connaissez-vous le CIVA ? Le Centre international pour la ville, l’architecture et le paysage qui se trouve à Bruxelles. Ce musée montre des expos qui nous font réfléchir sur notre environnement citadin. Pour le moment, on peut y découvrir le travail de Superstudio, une très importante agence d’architecture fondée dans les années 60 à Florence. Chez eux, on critiquait la ville moderne, incapable de garantir l’épanouissement de ses habitants. Ça se visite jusqu’au 16 mai prochain dans notre belle capitale belge !

Un vendredi contemporain Panorama au Centrale for contempory art de Bruxelles - © Tous droits réservés Direction la Centrale for contempory art de Bruxelles ! Il est grand temps de découvrir, avant ce 21 février 2021, le travail de Xavier Noiret-Thomé. Français de naissance, il travaille chez nous et enseigne à La Cambre. Pour “Panorama”, l’artiste a invité à exposer avec lui le sculpteur hollandais Henk Visch. Ils ont donné aux salles de l’exposition des titres qui laissent songeurs : la vitrine du déjà-vu, le corridor des voyants ou encore la fosse métaphysique… La promenade parmi leurs œuvres est riche et surprenante !

Et samedi en photo Dinosaures, art contemporain et films d'animation sont cette semaine dans "Alors On Sort ?" - © Tous droits réservés “Alors On Sort ?” termine la semaine par une petite balade parmi de très belles photographies. Pendant le confinement, les responsables de l’Atelier Contraste de Bruxelles ont remanié l’espace pour en faire une galerie d’exposition. Alice Pallot, Catherine Rombouts, Lucas Leffler ou encore Gabriela Declercq vous donnent rendez-vous pour faire découvrir leur travail jusqu’au 28 mars 2021. L’un des artistes a, par exemple, photographié ce que lui inspire le confinement ; un autre a suivi, tout en pudeur, la fin de vie de sa vieille maman qui a demandé l’euthanasie... Vous secouez le tout, et vous obtenez un spectacle profond, interpellant et touchant.