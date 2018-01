Diane Kruger : Du mannequinat au Festival de Cannes

Elle fait partie des visages incontournables du cinéma français et international depuis maintenant 15 ans et pourtant elle ne se destinait pas à la base au cinéma. Diane Kruger, de son vrai nom Diane Heidkrüger, se rêvait plutôt danseuse, une discipline qu'elle a étudiée pendant trois ans alors jusqu'à ce qu'une blessure au genou ne mette un terme à sa trop courte carrière. L'Allemande d'origine n'en démord pas, elle mettra ses yeux verts et sa chevelure blonde en valeur et deviendra mannequin pour les plus grandes marques. Une route semble se tracer, mais une rencontre avec Luc Besson va tout faire basculer. Sur les conseils du réalisateur, Diane se laisse tenter par des cours d'art dramatique au Cours Florent. Le cinéma n'est plus très loin...

C'est en 2002 que Guillaume Canet lui offre son premier grand rôle au cinéma dans Mon idole. Parlant parfaitement français, elle n'a aucun problème pour jouer dans une production hexagonale. Elle interprète l'épouse de François Berléand dans cette comédie à l'humour noir qui démontre déjà son talent, mais qui ne sera pas un grand succès au box-office. Une plus grande visibilité lui sera donnée grâce à une vieille connaissance. En effet, Luc Besson glisse le nom de Diane Kruger pour jouer dans l'adaptation d'une grosse production française : l'adaptation de la bande-dessinée Michel Vaillant. Elle interprète ici une pilote de course américaine, prouvant qu'en plus de l'allemand et du français, elle parle également anglais. Ce qui, en plus de lui permettre de se doubler elle-même dans les versions étrangères de ses films, lui ouvre également les portes d'Hollywood grâce à un rôle qui assoira définitivement sa notoriété.

C'est donc en 2004 que nous la retrouvons sous les traits d'Hélène de Troie aux côtés de Brad Pitt dans Troie, épopée filmique qui met en images l'Illiade et l'Odyssée d'Homère. La même année, on la retrouve dans une autre grosse machine : Benjamin Gates et le Trésor des Templiers, Indiana Jones moderne dans lequel Nicolas Cage remplace Harrison Ford. Depuis, l'ancienne mannequin enchaîne les blockbusters hollywoodiens et les projets plus intimes avec une aisance naturelle. Un parcours impressionnant qui a poussé Tellement Ciné à dresser le portrait de cette actrice inclassable.